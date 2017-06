Vídeos recomendados e redes sociais

00:00 · 10.06.2017

Doc. Campos Esquecidos

O chão de terra era o palco onde a bola rolava para divertir o fortalezense no início do século XX.

Após 40 anos, Parque do Cocó é regulamentado

Principal área verde urbana do Ceará será polo de proteção.

Wesley Safadão estará no Réveillon do Marina Park

A festa do Hotel terá ainda Dennis DJ, Maiara e Maraisa e Paulo José.

Facebook e Twitter

Mais compartilhada: Tirulipa é confundido com ladrão de carro nas redes sociais

O humorista cearense Tirullipa, filho do deputado cearense Tiririca (PR-SP), usou as redes sociais para desmentir na terça-feira, 6/6, - com o humor que lhe é peculiar - os boatos de que foi preso por uma tentativa de roubo a uma Hilux, em Vitória (ES).

Mais comentada: AMC muda fluxo de tráfego da Av. Abolição, próximo ao Clube Náutico

A AMC alterou o fluxo do trânsito no sentido Centro/Mucuripe da Av. Abolição, próximo ao Clube Náutico, no entrocamento com as avenidas Desembargador Moreira e Antônio Justa, no Meireles. O objetivo foi ordenar o tráfego e reduzir acidentes.

Mais curtida da semana: Navios de turismo abrem 450 vagas de empregos

Navios de turismo abrem 450 vagas exclusivas para brasileiros que desejam trabalhar em cruzeiros marítimos internacionais no restante da temporada 2017. Pagos em dólar, os salários chegam a R$ 9.100,00. Os candidatos devem ter idade mínima de 21 anos.