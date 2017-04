Vídeos recomendados e redes sociais

00:00 · 08.04.2017

Fibra inteligente melhora desempenho de atletas

Empresa aposta em tecnologia para agradar o consumidor. http://bit.ly/tecnologia-textil

Aeromodelismo muda a vida de um contador

Sidney Antunes largou tudo para dar prioridade ao aeromodelismo. http://bit.ly/aeromodelismo-plus

SUP: Remando na maré

Esporte aquático vem ganhando visibilidade local e ajudando jovens a saírem da ociosidade. http://bit.ly/sup-remando

Mais compartilhada: Febre chikungunya pode desencadear artrite reumatoide

Em meio ao risco de uma epidemia no Ceará, as pessoas com predisposição à artrite reumatoide podem desenvolver a doença, se desencadeada pela inflamação da febre chikungunya. A doença é crônica, progressiva e de natureza autoimune. http://bit.ly/2oENyaw

Mais comentada: TRF5 determina retirada de barracas irregulares da Praia do Futuro

Por 13 votos a favor e apenas um contra, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife, decidiu na quarta-feira, 5/4, pela retirada das barracas irregulares alocadas na Praia do Futuro. Empresários do setor disseram que vão recorrer no STF. http://bit.ly/2obk1ar

Mais curtida da semana: Corpo de uma menina é encontrado no lixo

O corpo de uma menina, com as características de Débora Lohany, foi encontrado na Via Expressa, próximo à avenida Pontes Vieira, em Fortaleza, na manhã de sexta-feira,7/4. A criança, de apenas quatro anos de idade, desapareceu da porta de casa, na Aerolândia, no dia 27 de março. http://bit.ly/2ogj6WC