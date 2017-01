Vídeos recomendados e redes sociais

00:00 · 28.01.2017

Doc Lembranças do Ceará

Fortaleza é uma das cidades do País mais procuradas nas férias e paraíso para comprar souvenirs.

Http://bit.Ly/lembrancas-do-ceara

Walkyria Santos revela detalhes da carreira solo

Uma volta com a cantora Walkyria Santos pelo Passeio Público

Http://bit.Ly/walkyria-santos

Sejus fala sobre situação do sistema prisional Superlotação e presos provisórios preocupam Socorro França

http://bit.Ly/socorro-franca

Mais compartilhada Ônibus intermunicipal novo deverá ter wi-fi e ar-condicionado

O governador Camilo Santana assinou decreto determinando que os novos ônibus do serviço regular metropolitano de transporte convencional rodoviário intermunicipal do Ceará deverão ser equipados com wi-fi e ar-condicionado.

Http://bit.Ly/wifionibus

Mais comentada Polícia Federal anuncia para 2017 concurso com 1.758 vagas

A Polícia Federal anuncia, para este ano, a realização de concurso público com 1.200 vagas para escrivão e agente e mais 558 para delegado e 67 para perito. Aguarda apenas a liberação de recursos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Http://bit.Ly/concursofederal

Mais curtida da semana Carnaval não terá verbas do governo estadual

Sob a justificativa de economizar recursos para ações emergenciais nas áreas de Recursos Hídricos, Saúde e Segurança Pública, o governador Camilo Santana (PT) assinou, na 4ª feira, 25/1, decreto que suspende o repasse de verbas para apoio a eventos festivos e relacionados ao Carnaval.

Http://bit.Ly/verbascarnaval2017