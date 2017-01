Vídeos recomendados e redes sociais

00:00 · 21.01.2017

Doc. Anel Viário, descaso

Há sete anos, foi assinado pelo governo federal o contrato para a duplicação do Quarto Anel Viário.

Http://bit.Ly/doc-anel-viario

Forças Armadas irão vistoriar presídios

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, detalhou a operação.

Http://bit.Ly/presidio-exercito

Vice sênior do UFC espera 'casa cheia' em Fortaleza

Joe Carr participou do Media Day no CFO, na terça-feira, 17/1.

Http://bit.Ly/vice-ufc.

Mais compartilhada Esperança de bom inverno volta a bater à porta do cearense

A esperança voltou a bater à porta e no roçado do sertanejo cearense. A Funceme divulgou no domingo, 15/1, a previsão de mais chuvas para os próximos dias no Estado. Desde o início da "pré-estação", a maior chuva ocorreu em Ipueiras, 101 mm.

Http://bit.Ly/Funcemeprevêmaischuvas

Mais comentada Família morta no retorno das férias em Fortaleza é enterrada em MT

Mortos em acidente de carro quando retornavam de férias em Fortaleza, o casal João Catunda e Michelly Damin e os filhos, uma menina de 12 anos e um bebê de cinco meses foram enterrados na segunda-feira, 16/1, na cidade de Guarantã do Norte (MT).

Http://bit.Ly/Viagemsemvolta

Mais curtida da semana Chuva forte banha a região do Cariri

O Cariri, no Sul do Estado, registrou a sua primeira grande chuva do ano, na segunda-feira, 16/1 . Segundo a Funceme, choveu em 45 municípios cearenses, sendo 22 na região. Várzea Alegre liderou com 100mm e Lavras da Mangabeira (88mm) e Milagres (77.6mm).

Http://bit.Ly/chuvanoCariri