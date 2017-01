Vídeos recomendados e redes sociais

00:00 · 14.01.2017

Doc Herança do que somos

O Iphan completa 80 anos, numa trajetória que se confunde com a formação da sociedade brasileira.

Nova geração descobre a vida depois dos 50

Homens e mulheres redescobrem hobbies e enfrentam desafios.

Confira entrevista com Alexandre Nunes

Com 13 anos, ele foi escolhido na 1ª fase do The Voice Brasil.

Mais compartilhada Três casos da doença da 'urina preta' são investigados no Estado O Ceará registrou três casos suspeitos de "mialgia aguda a esclarecer", uma síndrome ainda desconhecida, que está sendo chamada de "doença da urina preta". Os dados foram divulgados, na quinta-feira,12/1, pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).

Mais comentada Passagem de ônibus em Fortaleza sobe para R$ 3,20; alta de 16,36%

A passagem de ônibus de Fortaleza saltou de R$ 2,75 para R$ 3,20, a partir deste sábado, um aumento de 16,36%, o maior dos últimos dez anos. A tarifa estudantil também subiu, passando de R$ 1,30 para R$ 1,40, o equivalente a 43,7% da tarifa inteira.

Mais curtida da semana Riquelme troca 'Aviões' por Solange Almeida "Vem uma galera comigo. Riquelme está comigo", declarou a cantora Solange Almeida, ao anunciar, na rádio Bahia FM, na segunda-feira, 9/1, que o baterista Riquelme, do Aviões do Forró, irá compor a sua banda em breve. A cantora está preparando um DVD para abrir a carreira solo.

