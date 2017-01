Vídeos recomendados e redes sociais

00:00 · 07.01.2017

Histórias de quem mudou de rotina e se deu bem

Roberta Gomes largou o emprego para se dedicar a surfe e meditação.

Réveillon da Praia de Iracema reúne 1 milhão

Após a contagem regressiva, o céu se encheu de cores em um show.

Entrevista com Camilo Santana

Governador anuncia medidas de austeridade para 2017.

Mais compartilhada Réveillon deixa toneladas de lixo na Praia de Iracema

Depois da noite de comemorações do Réveillon na Praia de Iracema, o que sobrou foi o lixo. Cerca de 65 toneladas de resíduos foram deixados no local por quem frequentou o evento, conforme estimativa da Ecofor.

Mais comentada Lojas promovem descontão de 70% em todo o País

Na última sexta-feira (6), as lojas Magazine Luiza prooveram descontos em função da tradicional promoção do varejo nacional, a Liquidação Fantástica. No Ceará, todas as lojas participaram.

Mais curtida Apostador de Fortaleza ganha

O concurso 1.890 da Mega-Sena da virada, com prêmio no valor de R$ 220.948.549,30, fez seis apostas ganhadoras. E uma delas de Fortaleza. Os bilhetes são da Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Cada um dos sorteados vai levar

R$ 36.824.758,22. Esta foi a notícia mais curtida nas redes.

