Vídeos recomendados e destaques das redes sociais

00:00 · 04.02.2017

Doc Perímetros Irrigados

O Diário do Nordeste visitou oito dos 14 perímetros irrigados instalados no Ceará, pelo Dnocs.

Http://bit.Ly/perimetros-irrigados

Airton Fontenele: 90 anos O senhor dos mestres

Uma vida dedicada à paixão e pesquisa do futebol mundial.

Http://bit.Ly/airton-fontenele

Veja longa-metragem do cearense Petrus Cariry

'Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois' no circuito comercial

Http://bit.Ly/clarisse-petrus-cariry

Mais compartilhada

Jovens têm duas vagas grátis em ônibus ou trem interestadual

Jovens de baixa renda, inscritos no CadÚnico e com idades entre 15 e 29 anos, têm direito de viajar, gratuitamente, em ônibus ou trem interestadual. Previsto no artigo 32m da Lei nº 12.852/2013, o benefício assegura duas vagas por viagem. Http://bit.Ly/tremeônibusgrátis

Mais comentada

Aluno de escola pública no Eusébio é aprovado em Medicina na UFC

Em meio a uma série de adversidades, o estudante Felipe Mazza de Lima, 17, recém-saído do ensino médio, de escola pública no Município do Eusébio, foi aprovado em Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC), com 740 pontos obtidos no Enem. Http://bit.Ly/felipeMazzanaUFC

Mais curtida da semana

350 vagas em cruzeiros com salários em dólar

Companhia de cruzeiros marítimos está ofertando 350 vagas, em diversas funções, para brasileiros trabalharem viajando em cruzeiros marítimos, na temporada 2017. Os salários, pagos em dólar, variam de US$ 550,00 a US$ 2.800,00, algo em torno de R$ 1,6 mil a R$ 8,7 mil. Http://bit.Ly/trabalhoemcruzeiros