00:00 · 11.10.2017

Funcionário da Pefoce, o vereador Dummar Ribeiro (PPS) declarou, no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza, que não existem homicídios por homofobia ou racismo no Ceará e desafiou os demais parlamentares a apontar a ocorrência concreta de um caso no Estado. Este foi o post mais comentado, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.