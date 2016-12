00:00 · 29.12.2016

O governador Camilo Santana sancionou, na terça-feira (27), a lei que autoriza a transferência de recursos do Estado por meio de doação para 5 clubes de futebol cearenses. Ceará, Fortaleza, Icasa, Guarani de Juazeiro e Uniclinic. A lei já se encontra em vigor. Esta foi a notícia mais comentada nas páginas do Jornal nas redes sociais no dia de ontem.