Vencedor da Mega no Ceará

00:00 · 07.01.2017

O sortudo de Fortaleza, que acertou os números, fez a aposta em uma Casa Lotérica do bairro Maraponga

O concurso 1.890 da Mega, Sena, a 'Mega da Virada', com prêmio de R$ 220.948.549,30, fez seis apostas ganhadoras no último sábado, dia 31 de dezembro. E uma delas foi de Fortaleza. Os bilhetes são da Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Cada um levará R$ 36,8 milhões. A notícia de quem tirou a sorte grande e entrou 2017 com o pé direito foi a preferida pelos leitores do Diário do Nordeste.

O sorteio do prêmio, ainda no ano passado, foi realizado na cidade de São Paulo, no estúdio da TV Globo, e teve os números 05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53. O valor estimado até antes do sorteio era de R$ 225 milhões. Pela quarta vez desde que foi criada, a 'Mega da Virada' deve pagar um prêmio menor que o oferecido na edição anterior. Em 2015, o valor pago foi de R$ 264,5 milhões.

Foram 1.665 apostas ganhadoras da Quina (5 números acertados). O prêmio foi de R$ 25.481,21. Para a Quadra (4 números acertados), foram 124.889 apostas ganhadoras com a premiação de R$ 485,30.

Lotérica da sorte

O apostador de Fortaleza que está entre os seis sorteados fez a aposta em uma casa lotérica localizada na Av. Godofredo Maciel, na Maraponga. O sortudo fez apenas uma aposta simples, de 6 números, pagando R$ 3,50. Além do cearense, outras pessoas também levaram o prêmio e vão dividir o valor de R$ 220,9 milhões, ficando R$ 36,8 milhões para cada. As demais cidades cujos apostadores foram contemplados são Campo Grande (MS), Fazenda Vilanova (RS), Salvador (BA), Trizidela do vale (MA) e Belo Horizonte (MG).

Diferentemente da aposta de Campo Grande, que foi feita por meio de um bolão de 10 cotas (ficando R$ 3,6 milhões para cada participante), a aposta de Fortaleza foi única. Outras 1.665 apostas acertaram 5 números e levaram pouco mais de R$ 25 mil. Com quatro acertos, 124.889 apostas receberam o prêmio de R$ 485. O vencedor tem até 90 dias para resgatar o prêmio numa agência da Caixa.