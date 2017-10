00:00 · 13.10.2017

Muitos dos valores que defendemos a vida inteira são formados na infância. Até os sete anos de idade, as experiências são fundamentais para praticarmos a solidariedade e a fraternidade, assim como são necessárias para compreendermos e exercermos nossa cidadania. É por termos esse entendimento que começamos a instituir em Caucaia um novo modelo de ensino em parceria com o Instituto Myra Eliane.

Será construída uma creche em tempo integral para 630 crianças cujo foco será a formação a partir dos valores humanos. A parceria, no entanto, já está mudando a realidade do sistema educacional de Caucaia.

Pela primeira vez na história, professores da Educação Infantil recebem capacitação específica para aperfeiçoarem a metodologia de ensino e direcionarem a formação das nossas crianças com base no cuidado e no amor. Fazemos isso porque defendemos que a escola não pode ser vista como um lugar para os pais terem "onde deixar os filhos enquanto trabalham". Ou um espaço frequentado por alunos somente por causa da merenda. Escola de verdade tem que ser acolhedora e feita de gente consciente do papel complementar da casa.

Os valores domésticos e familiares precisam andar de mãos dadas com os valores educacionais, que devem ser fomentados por escolas acolhedoras e atrativas. É preciso ofertar cultura, lazer e esporte às crianças.

Ao implementarmos esse novo método, queremos criar uma nova geração. Caucaia agora tem tudo para ser uma cidade do futuro, com uma Educação maiúscula. E nós estamos plantando isso agora, no presente.

Erika Amorim

Primeira-dama de Caucaia