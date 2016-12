Uber modifica aviso sobre a tarifa dinâmica

00:00 · 21.12.2016

Os usuários da Uber, que buscam o serviço de transporte motivados por preços mais atrativos, tiveram surpresa nos últimos dias, após mudanças feitas no aplicativo que modificaram o aviso de tarifa dinâmica, função que eleva o preço de acordo com a demanda do serviço. Este assunto foi o mais comentado, ontem, nas redes sociais do Jornal.