Uber mapeará ruas da RMF em 2018

A matéria mais lida da última quarta-feira (13), foi sobre o Projeto da Uber que prevê melhorar precisão do GPS para beneficiar motoristas e passageiros usuários do aplicativo de transporte. A atualização servirá, ainda, para guiar os carros autônomos, deixando no ar a possibilidade de, em breve, vermos circulando por aqui os veículos sem motorista.