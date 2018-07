00:00 · 18.07.2018

Residente em Sorocaba, o radialista Ricardo José Hilário Silva, de 43 anos, morreu, na 2ª feira, 16/7, após sofrer acidente no brinquedo 'Vainkará' do Beach Park, no Município de Aquiraz. A vítima recebeu atendimento médico no local, mas não resistiu e morreu no parque. Esta foi a matéria mais comentada, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.