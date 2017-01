Turismo alheio à crise

00:00 · 24.01.2017

Enquanto a economia mundial deve crescer em torno de 2%, um setor em específico comemora resultados mais robustos, caminhando bem contra a anemia generalizada que toma conta da maioria dos mercados. No ano passado, o turismo registrou expansão de 4%, em todo o mundo, a sétima alta conquistada consecutivamente, de acordo com balanço da Organização Mundial do Turismo (OMT).

A atividade contou com a ebulição no continente americano, onde o desempenho registrado consolidou a pujança que vinha sendo assinalada nos anos anteriores. Nesse interessante contexto de resistência a abalos econômicos e de segurança, o Brasil possui imensa vocação para explorar o abundante potencial de que a área ainda dispõe.

Conforme relatório divulgado pela OMT, foi justamente a América do Sul que perfez uma das respostas mais expressivas em 2016, ao contabilizar um aumento de 6,3% no número de turistas. América Central (6,1%), Caribe (4,3%) e América do Norte (3,6%) também tiveram um ciclo positivo. O continente captou 201 milhões de turistas, o que representa 16,3% de todos os viajantes.

O estudo não detalha números por países, mas pela grande influência turística que o Brasil possui em seu território, é certo que cravou resultado favorável. De acordo com o Ministério do Turismo, o número de estrangeiros recebidos, no ano passado, foi recorde. Ao todo, foram 6,6 milhões de visitantes provenientes do exterior, expansão de 4,8% ante o fechamento de 2015.

A vinda desses turistas, incrementada pela realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, movimentou em torno de US$ 6,2 bilhões, acréscimo ligeiramente superior a 6%. Mesmo com a vasta gama de atrativos naturais e históricos, o Brasil ainda está muito distante dos grandes protagonistas do turismo mundial, como França, Estados Unidos, Itália, Espanha e China.

A insegurança e os problemas de infraestrutura que acometem suas principais cidades acabam por transmitir uma imagem negativa do Brasil, impedindo que um número mais relevante de estrangeiros desbrave suas riquezas. Ressalta-se que os eventos esportivos sediados nos últimos anos podem continuar impactando, em virtude do grande peso propagandístico que tiveram. Globalmente, os desafios dizem respeito, sobretudo, às ameaças de atentados terroristas. A Europa teve um ano de crescimento (2%) bastante abaixo da média mundial, justamente por conta do aumento dos temores após o avanço de ações do Estado Islâmico. Em contrapartida, a Ásia conseguiu atrair fortemente os viajantes, com evolução de 8,4%.

Segundo projeta a OMT, as perspectivas são otimistas para 2017, bom sinal para o Brasil, que precisa investir em qualificação para proporcionar uma experiência satisfatória para visitantes domésticos e internacionais. Diante da recessão em áreas como comércio e indústria, o resistente setor pode ganhar uma fatia mais expressiva do PIB - hoje, responde por aproximadamente 3,5%.

É indubitável que esta Nação tem elementos para se tornar uma megapotência do turismo mundial, mas carece de atuação mais firme por parte das autoridades, que precisam de uma visão mais empreendedora e holística em relação aos enormes retornos que a atividade proporciona. Investir em transporte público, urbanismo, educação, segurança pública, preservação do ambiente, conservação do patrimônio histórico e cultural, repercute como melhorias significativas para o turismo.