00:00 · 07.07.2018

Com o objetivo de garantir fluxo seguro em mais um trecho de Fortaleza, ao VLT Parangaba - Mucuripe, sem a necessidade de parada de veículos, o governo do Estado entregou, na segunda-feira, 2/7, o Túnel Eduardo Dourado da Fonte, da Av. Borges de Melo, no Bairro de Fátima. A obra custou aos cofres públicos R$ 30 milhões. Uma passarela para pedestres ainda precisa ser construída no local.

