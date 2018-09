00:00 · 19.09.2018

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Sérgio Banhos, determinou, na 2ª feira, 17/9, a suspensão da propaganda eleitoral do candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad, em que são lidos trechos da chamada Carta de Lula ao Povo Brasileiro. Este foi o post mais comentado, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.