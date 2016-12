Trânsito sustentável

00:00 · 30.12.2016

Em apenas cinco anos, entre 2010 e 2015, a frota de veículos de Fortaleza cresceu acima de 41%, passando de 712 mil para mais de 1 milhão de unidades, conforme mostra o Relatório Anual de Trânsito divulgado recentemente pela Prefeitura. Com o exponencial crescimento, a Capital cearense passou a deter, inclusive, a maior quantidade de automóveis e motocicletas da região Nordeste. A relação entre o aumento populacional e a expansão da frota tem sido desproporcional nos últimos anos, o que demanda atenção específica da administração municipal no que tange à mobilidade urbana.

De acordo com o relatório, seis anos atrás, havia 3,56 habitantes para cada veículo motorizado na metrópole cearense. Já no ano passado, registrou-se a proporção de 2,56 para 1. Mesmo com a crise financeira, quando a indústria automobilística amarga vendas tímidas, ainda não se verificou interrupção nessa trajetória ascendente. Dessa forma, a necessidade de planejamento de tráfego, a fim de que os habitantes tenham uma relação de mobilidade harmônica, torna-se um dos pontos primordiais para o crescimento sustentável e sensível às mudanças ambientais.

Uma dificuldade manifesta que pesa sobre a gestão do trânsito diz respeito à limitação da malha viária. Como Fortaleza não foi pensada, no passado, para atingir a atual dimensão, chegou ao ponto em que é impossível reconfigurar as ruas de modo que estas possam receber tantos veículos. O que se realiza, portanto, são medidas atenuantes, como construção de viadutos, abertura de túneis e criação de binários, insuficientes para resolverem o problema em seu cerne, mas importantes sob o aspecto estrutural para dar fôlego extra enquanto as mudanças culturais e comportamentais não são atingidas.

Além dessas ações paliativas, nos últimos anos, a Capital tem estimulado de forma mais intensa o transporte coletivo, por meio de faixas exclusivas que deram celeridade a quem opta pelos ônibus; e também incentivado o uso da bicicleta, que pode substituir o carro para curtas e médias distâncias e, ademais, mostra-se um modal totalmente amigo da saúde e do ecossistema.

A mudança de mentalidade é fundamental para que matrizes alternativas passem a ser aderidas e, para isso, é preciso tempo no intuito de que a população conheça e experimente os benefícios; e, no que cabe ao poder público, investimento para fornecer serviços de qualidade. A ausência de um metrô que cubra os principais pontos da cidade é um dos gargalos mais graves e exaustivamente criticados.

O Plano Fortaleza 2040 traça dois cenários para a mobilidade, um tendencial, em que as atuais disposições continuariam livremente, e um transformador, com um conjunto de ações para impor o quadro de mais qualidade nas próximas décadas. A meta é fazer com que, dentro de 24 anos, o transporte público passe a comportar 45% das viagens de quem circula pela Capital, o que seria uma evolução significativa no comparativo com os 34% de hoje. Objetiva-se, assim, reduzir o uso somado do carro e da moto dos atuais 62% para 52%.

Baseando-se na preocupante informação das estatísticas, a constatação é de que não há mais espaço para encorajar o uso de transporte individual, quando a malha viária se aproxima do colapso nas grandes cidades que não se planejaram. Priorizar o pedestre, o ciclista e os usuários de meios coletivos é a saída óbvia e inevitável para que o ato de ir e vir seja simplificado e sustentado no futuro.