00:00 · 17.09.2018

José AdrianoTeixeira de Sousa, 37, foi preso por volta das 7h da manhã do último sábado (15), enquanto estava dentro de uma residência em Itapipoca. Conforme informações da PM, na casa havia centenas de cartuchos, armas de fogo, dois coletes balísticos, carregadores, entre outros materiais. Este foi o post mais lido nas redes sociais do Diário do Nordeste.