Trabalho para os jovens

00:00 · 20.12.2017

O desemprego é a face mais visível e dolorosa da crise econômica que afeta o Brasil nos últimos anos, e os jovens compõem o grupo que mais fortemente foi atingido pela carência de postos de trabalho neste período. A vulnerabilidade dos novatos no mercado é ampliada nessas fases, pois a concorrência elevada e a falta de experiência aliada ao baixo nível de capacitação se evidenciam, alimentando a formação de uma rede composta por pessoas desocupadas e sem fonte de renda para sobrevivência.

A quantidade de jovens de 16 a 29 anos, que não estudam e nem exercem qualquer atividade remunerada, subiu de 10,2 milhões em 2014 para 11,7 milhões no ano passado, segundo dados compilados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O contingente equivale a 25,8% de toda a população nessa faixa etária, e o salto ocorre após três anos de instabilidade.

Apesar de 45% desse contingente não terem completado sequer o ensino básico (infantil, fundamental ou médio), a avaliação do estudo conclui que aquele crescimento não reflete somente a evasão escolar, mas é consequência, principalmente, da escalada do desemprego.

Entre os jovens que não estudam e nem trabalham, as mulheres são a maioria, com 7,4 milhões. De acordo com a pesquisa, os afazeres domésticos são a razão revelada pela maioria. Quando foram questionadas pelo IBGE sobre quais são os motivos para não ter ocupação, 34,6% alegaram que precisavam ter tempo disponível para cuidar das tarefas da casa, dos filhos ou de outros parentes, enquanto apenas 1,4% dos homens apresentou o mesmo argumento.

Tal quadro não é exclusivo da realidade brasileira. Nos países que fazem parte da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), as mulheres possuem 1,4 vez mais chances de não estudar e não trabalhar em comparação com os homens. Na Turquia, a possibilidade é 3 vezes superior. No México, chega a ser 4 vezes maior.

As disparidades também são notórias entre as regiões brasileiras. Embora todas elas tenham aumentado o total de jovens nessa condição, o maior crescimento foi observado no Nordeste. Em números absolutos, o Sudeste lidera, com 4,3 mil jovens sem trabalho e fora da escola. Seguem-no o Nordeste (4,1 mil), Norte (1,2 mil), Sul (1,1 mil) e Centro Oeste (771).

A situação detectada no Ceará é semelhante à trajetória que ocorreu em âmbito nacional. Dos 2,1 milhões de jovens cearenses inseridos na faixa etária entre 16 e 29 anos, 32,4% estavam entre os desocupados no ano passado, o que representa cerca de 700 mil. Em 2014, o contingente era de 624 mil.

Sem perspectivas no ambiente interno, manifesta-se a ameaça de cada vez mais jovens procurarem oportunidade de trabalho no exterior, o que coloca em risco o futuro do Brasil. Quando profissionais ainda em estágio de aprendizagem passam a acreditar que a única alternativa para sua inserção no mercado é se mudar para nações menos suscetíveis a crises econômicas, perde-se parte de mão de obra que poderia fornecer contribuições valiosas mais à frente.

Os indicadores econômicos do País estão em processo de aquecimento neste segundo semestre, tendo o desemprego emitido sinal de recuo. O fato tende a reanimar a juventude para encarar a realidade da vida através do trabalho, meio capaz de injetar-lhe autoestima por lhe proporcionar renda própria, o que assegura sua independência pessoal e sua sobrevivência digna.