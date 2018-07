00:00 · 10.07.2018

No intervalo de um jogo amistoso do Tijuana, time do México, com o Club Sport Herediano, da Costa Rica, torcedores foram convidados a fazerem o "desafio Neymar". Na brincadeira, vencia quem primeiro chegasse, do meio do campo até o gol, rolando, numa referência às quedas do craque brasileiro. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.