Tolerância à prova

00:00 · 19.09.2018

O País se encontra dividido. De um lado os conservadores, adeptos de uma postura tradicional. De outro, os que não dialogam com o conservadorismo, no sentido em que se manifesta na atmosfera atual. Isso está bastante evidente no que se refere ao eleitorado e é consequência direta de nomes que se colocam à disposição do público.

Não que seja o momento eleitoral causador dessa divisão. Talvez aconteça o simples fomento de posições que adormecem em berço não tão esplêndido. Assim, se desenvolvem distintas posturas, legiões de aclamadores, fiéis defensores de pautas, de concepções, de ideias, que potencialmente podem ser efetivadas.

Nesse sentido, é necessário lançar um olhar cauteloso e criterioso sobre os famosos nomes que disputam a corrida ao Palácio do Planalto. Entenda-se que a fama referida é reflexo de identificação de parcela do eleitorado, isto é, de parte da população de um mesmo País rachado. E se pode tirar disso o proveito do funcionamento de um sensor. Um sensor capaz de detectar como pensa determinado segmento do povo. Hábil em captar e trazer à tona aquilo que, por vezes, permanece num contínuo e tranquilo repouso.

E, sobretudo adequado para ser concebido implicitamente como um chamamento de atenção. O fosso existente entre os dois posicionamentos mais expressivos, aqui apresentados, deve ser trabalhado sempre que possível através do saudável diálogo.

A tolerância para com o diferente deve ser a medida do salutar debate, respeitados os princípios básicos de dignidade e de alteridade humanos.

Felipe Augusto Ferreira Feijão

Bacharel em Filosofia