TOC na infância

00:00 · 18.07.2018

O Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) é um transtorno de ansiedade que faz o cérebro ficar focado em alguns medos ou obsessões. Quem tem TOC acredita que algo ruim pode acontecer caso esses ritos não sejam feitos. Um hábito comum é lavar as mãos várias vezes. Apesar de alguns acharem que isso é só problema de adulto, isso pode também acontecer com as crianças.

Em relação ao ambiente escolar, a criança não tem o aprendizado pedagógico prejudicado. Porém, o rendimento escolar pode ser comprometido diante do pensamento obsessivo ou do perfeccionismo ao escrever uma palavra, por exemplo. Ou ter medo de utilizar alguma palavra achando que esta pode levá-lo a uma situação de tragédia. Ao ficar presa nesses detalhes, ela não aproveita o conteúdo dado em sala de aula.

Como as crianças não sabem passar a mensagem de que têm TOC, adultos, pais e educadores acabam percebendo alguns traços incomuns. Esses sinais podem ser dores de cabeça, dor de barriga, tristeza repentina e angústia. É importante levar a busca pelo diagnóstico correto, pois o TOC pode apresentar algumas comorbidades, tais como: esquizofrenia, TDAH, bipolaridade, Síndrome de Touret, Transtorno de Espectro de Autismo e tiques. O tratamento é multidisciplinar e o acompanhamento do psiquiatra infantil e do psicólogo são importantes.

Uma criança com TOC pode manifestar problemas na vida acadêmica, emocional, social, profissional, quando adulto, e afetiva. Corre sério risco de deixar de fazer coisas importantes para ficar imersa nessas situações, além de poder sofrer de angústia e medo.

Luciana Brites

Especialista em Educação