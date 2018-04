00:00 · 27.04.2018

O titular do 34º Distrito Policial (DP), delegado Romério Almeida, que foi afastado de suas funções na última 4ª feira, 25/4, por suspeita de corrupção, foi encontrado baleado, com duas lesões de arma de fogo, em sua residência, na manhã de ontem. Ele se encontra internado no IJF. Este foi o post mais comentado, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.