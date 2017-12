00:00 · 20.12.2017

A matéria mais comentada nas redes sociais do Diário do Nordeste foi sobre o presidente Michel Temer ter recebido um passe de um homem que se identificou como pai de santo no palco da convenção nacional do PMDB. O babalorixá Pai Uzêda disse que fez um trabalho para eliminar uma "macumba" que tinha o objetivo de provocar a morte de Temer.