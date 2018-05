00:00 · 02.05.2018

O presidente Michel Temer foi hostilizado por populares ao visitar os escombros do prédio que desabou durante um incêndio no Largo do Paissandu, no Centro de SP, na madrugada de terça-feira, 1º de Maio. O carro em que ele estava foi chutado e atingido por objetos. Esta foi a matéria mais comentada, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.