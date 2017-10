00:00 · 12.10.2017

Com uma obstrução em uma artéria coronária, o presidente Michel Temer deve se submeter a cateterismo. A cirurgia deve ser realizada após a votação da denúncia contra ele por organização criminosa e obstrução de Justiça. O Planalto afirma que Temer goza de perfeita saúde. Este foi o post mais comentado, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.