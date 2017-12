Tecnologia e eficiência

00:00 · 15.12.2017

O crescimento de 4,6% na produtividade da indústria brasileira neste ano, até o terceiro trimestre, segundo relatório elaborado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), representa o maior patamar atingido desde 2000. Para os próximos anos, porém, predominam dúvidas acerca da condição do setor manter a mesma trajetória de alta, para se aproximar dos indicadores apresentados por concorrentes como Argentina e México.

A incerteza se deve, sobretudo, à carência de investimentos em maquinário moderno e em mão de obra qualificada para manusear as novas tecnologias, elementos indispensáveis às empresas que almejam maior eficiência. O salto na produtividade neste ano, segundo especialistas, pode ser explicado mais como resultado do prolongamento da crise na economia, que obrigou a indústria a buscar melhorias de gestão.

Nesse período, a queda da demanda motivada pelo mercado consumidor desaquecido também facilitou a aplicação de mudanças destinadas a corrigir falhas. Quando a fábrica opera em sua totalidade e não possui capacidade ociosa, habitualmente se opta por postergar alterações mais profundas na dinâmica da empresa, porque algumas modificações podem exigir dias paralisados.

Em contrapartida, conforme a CNI, apenas 1,6% das empresas brasileiras chegou à era chamada de Indústria 4.0. Ou seja, quando se alcança o nível mais elevado de conexão da produção, com tecnologias da informação e comunicação integradas que auxiliam gestores na tomada de decisão.

Em outro estudo, a CNI projeta que esse percentual pode, nos próximos dez anos, chegar até 28,1%, mas não é claro se o mercado de trabalho poderá fornecer mão de obra preparada para lidar com o nível de tecnologia que irá prevalecer na década vindoura. Pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral, especializada em educação executiva, sinaliza um quadro nebuloso. Após ouvir mais de 200 empresas, com faturamento equivalente a 16% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, o levantamento revelou que 47,3% desse grupo alegaram sofrer dificuldades para encontrar profissionais habilitados no mercado.

Se tais obstáculos são visíveis hoje, é enorme o risco de esse fenômeno se repetir nos próximos anos, pois a tecnologia certamente disporá de ferramentas mais complexas. Sem mão de obra capacitada, diminuem-se as chances de se transpor o abismo da indústria nacional em relação a outras forças.

Entre 2006 e 2016, dados da CNI também mostram o quanto o desempenho brasileiro no setor da indústria está aquém dos resultados obtidos por outros parceiros comerciais. Enquanto o Brasil avançou 5,5% nesses dez anos, México e Argentina evoluíram a 9,2% e 11,2%, respectivamente. A Coreia do Sul teve o melhor resultado, com 44%, seguida de França (21,7%), Estados Unidos (16,2%) e Japão (13,8%).

Reverter o atraso na formação dos profissionais, preparando-os para atender às demandas da Indústria 4.0, é meta exequível somente com planejamento de longo prazo, pois superar décadas de deficiências acumuladas na educação não é possível de um dia para o outro. Torna-se imperioso estabelecer vínculos entre empresas, instituições de ensino e poder público, com o objetivo de aproximar a mão de obra dessa nova realidade. À medida que se viabiliza estrutura que permita manter uma indústria forte, com alta produtividade, amplia-se a rede de proteção ao País em caso de a economia ter sua normalidade interrompida.