Surto de doença misteriosa deixa Bahia em alerta

00:00 · 20.12.2016

Uma doença ainda não identificada está deixando em alerta o setor de saúde no Estado da Bahia. Nos últimos dias, 11 pessoas em Salvador e no litoral norte do Estado apresentaram fortes dores musculares e urina escura. Especialistas desconfiam que o consumo de um peixe do litoral baiano esteja relacionado ao surto. Esta foi a notícia mais comentada.