Superar a violência

00:00 · 21.02.2018

A Campanha da Fraternidade lançada, na 4ªfeira passada, pelo presidente da CNBB, Cardeal Sérgio Rocha, com a presença da ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, tem como tema: "Fraternidade e superação da violência"e como lema: "Vós sois todos irmãos", visa mobilizar, não apenas a Igreja Católica, mas, toda a sociedade a encontrar respostas, soluções para os graves problemas oriundos da violência brasileira e buscando-se a sua erradicação.

O grande objetivo da CF, neste ano, é levar a Igreja aos fiéis um amplo debate sobre as diversas formas de violência que a sociedade hodierna enfrenta, entre elas, a corrupção e a retirada de direitos dos mais vulneráveis. Em cada três jovens assassinados, no Brasil, dados do IBGE, dois são negros, pontuando-se que a violência tem cor, faixa etária e moradia. Estudos feitos pela CNBB, ainda demonstraram haver uma interconexão entre a violência e as desigualdades sociais. "Os jovens pobres, com pouco acesso à educação de qualidade, ao trabalho, ao emprego, à cultura, esporte e lazer, à segurança pública entre outros, estão mais expostos a sofrerem e praticarem ações de violências".

Portanto, como síntese, podemos afirmar que a superação da violência passa pela superação das desigualdades sociais. Lamentável que o Brasil não esteja fazendo o seu dever de casa. Inconcebível que mais de 60 mil assassinatos, por ano, são cometidos, no Brasil, e, em 2015, foram 31.264 homicídios de pessoas com idade entre 15 e 29 anos (mapa da violência 2017 - Ipea). Daí, porque a CNBB escolheu o tema da violência para esta profunda reflexão.

Bosco Gonçalves

Escritor