Solidão criativa

00:00 · 04.02.2017

A resposta já está na pergunta. As perguntas se perdem antes das próprias respostas. Tudo na vida é assim: as pessoas estão marcando encontro consigo mesmas, e depois ficam questionando a solidão e a tristeza de viver sempre sozinhas. No mundo da solidão existe um potencial de vida criativa, mas muitos se assustam diante da possibilidade de estar só.

Quando a solidão é programada, é sempre bem-vinda, e pode nos levar a peregrinações por caminhos ainda nunca andados por nós mesmos, e esse estágio individualizado é que leva a grandes reflexões e que pode nos levar a desenvolver a capacidade criativa. E esta é que nos aproxima das grandes fontes de energias positivas e nos leva a ter uma vida produtiva independente.

O futuro tem o poder de regeneração de cada instante do passado. O importante é entender que os pequenos detalhes que às vezes passam despercebidos poderão assumir proporções gigantescas na lei de causa e efeito, e que são determinantes em nosso futuro, e fazem as diferenças para o sucesso e o crescimento espiritual. Veja que nossas tradições são ricas de experiências e estilos momentâneos que foram criados por nós mesmos, e estão agregados em pensamentos e que se identificam em todos os momentos da vida. Basta sabermos usá-los para crescer e evoluir em busca de uma vida melhor.

A vida segue a cada amanhecer, composta de doces momentos e, às vezes, com algumas angústias, mas a certeza que devemos ter é que o nosso viver é formado de duras batalhas evolutivas e com certeza os caminhos fáceis ainda não foram inventados.

Cabe a cada um escolher os melhores caminhos e assumir as responsabilidades pelas decisões adotadas, pois nossa vida é só nossa e uma só e ninguém poderá vivê-la por nós.

Wilson Carlos Fuáh - Economista