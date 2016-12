00:00 · 23.12.2016

O anúncio da saída da vocalista Solange Almeida, da banda Aviões do Forró, agitou o mundo do entretenimento, ontem. A partir de fevereiro, 'Xandy', o outro vocalista, segue à frente da banda e não mais terá uma parceira. Esta informação divulgada, em primeira mão, pelo Diário do Nordeste, foi a mais comentada nas páginas do Jornal nas redes sociais.