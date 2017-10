Soerguer as estatais

00:00 · 16.10.2017

As principais empresas estatais federais apresentaram, no primeiro semestre, o lucro líquido acima de R$ 17 bilhões. O desempenho proporciona alívio nas contas públicas e transmite confiança à equipe econômica do governo quanto às chances de cumprir a meta fiscal prevista para este ano. Os investimentos no período, porém, somaram R$ 23,6 bilhões. O valor é 18,6% inferior ao total registrado de janeiro a junho do ano passado.

Os dados apresentados no balanço divulgado pelo Ministério do Planejamento retratam bem o momento vivenciado pelo setor, que enfrenta uma luta árdua em busca da sobrevivência e do soerguimento antes de ter suas atividades novamente normalizadas.

Embora reconheça o quanto os investimentos estão distantes do patamar almejado, o governo comemora o valor do lucro líquido por entender que ele reflete acerto da estratégia adotada. Na avaliação do Ministério do Planejamento, elevar o investimento somente será possível depois de a reestruturação das estatais for executada com mecanismos como os Programas de Demissão Voluntária (PDVs), a venda de ativos realizada pelas companhias e os reajustes salariais abaixo da inflação.

Os chamados PDVs estão sendo realizados por diversas estatais. É a estratégia prioritária adotada pelo governo para encolher as despesas com pessoal. Entre dezembro de 2016 até junho, houve redução de 16,7 mil na quantidade de trabalhadores. Há atualmente 516,3 mil funcionários nessas empresas, quadro semelhante ao de 2011.

Conforme o último boletim, com o melhor desempenho das maiores empresas assegurado, sobretudo, com a execução dos PDVs, a Petrobras, Eletrobras, Caixa, Banco do Brasil e BNDES pagaram ao Tesouro Nacional R$ 5,1 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio. Em 2016, o montante somou apenas R$ 3,7 bilhões. O BNDES registrou o resultado mais satisfatório: no ano passado, destinou à União apenas R$ 217 milhões. Agora, já são R$ 3,4 bilhões.

A Petrobras também se destaca positivamente. Após desmoronar em meio aos escândalos de corrupção deflagrados na Operação Lava-Jato, a empresa obteve, no primeiro semestre de 2017, lucro líquido de R$ 5,09 bilhões e alcançou total quase dez vezes maior que o valor atingido no ano anterior.

A União possui 150 empresas estatais, incluindo as dependentes do Tesouro Nacional, não dependentes e subsidiárias. Em 2016, eram 154, e a tendência é que o número siga em ritmo de queda, pois a meta é conceder aproximadamente um terço à iniciativa privada. Para justificar o enxugamento da máquina pública, o governo baseia-se em estudos como o levantamento divulgado em setembro pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A pesquisa concluiu que grande parte das estatais perdeu a função social ou explora segmentos em que existe participação adequada da esfera privada. O estudo afirma que, das 18 empresas dependentes do Tesouro Nacional, seis poderiam ser extintas ou concedidas.

Deve-se ter cautela para que o projeto de reestruturação das estatais não seja baseado no objetivo exclusivo de aliviar o caixa, pois é necessário que permaneçam nas mãos do Estado as empresas com função social relevante ou exerçam papel estratégico. Racionalizar os gastos é meta permanente da gestão pública e cabe às autoridades analisar os mecanismos legais para garantir o equilíbrio orçamentário, mas as medidas jamais podem colocar em risco ou comprometer o desenvolvimento nacional.