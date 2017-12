Socorro aos estados

00:00 · 18.12.2017

O Congresso Nacional tem avançado com novo pacote para socorrer os estados em crise. O auxílio, que deve somar R$ 51,2 bilhões, não é o primeiro esforço realizado para aliviar a situação enfrentada por várias unidades da Federação. No início do ano, foi concedida autorização para que os governos em calamidade deixem de pagar a dívida com União e bancos estatais por três anos. Provavelmente, esta concessão também não será a última, enquanto os governadores não a tratarem apenas como paliativo.

Reduzir as chances de o descalabro financeiro voltar a se instalar nas contas públicas em episódios cíclicos de instabilidade na economia será possível somente se houver também empenho para modernizar as administrações, a fim de tornar mais eficiente o uso dos poucos recursos disponíveis.

O pacote mais recente para amenizar a condição financeira é dividido em quatro frentes. Uma delas adia de 2020 para 2024 o limite de quitação dos precatórios, que são dívidas decorrentes de ações que os estados perderam na Justiça. Calcula-se que o prazo resultará no alívio de R$ 22 bilhões ao ano. A emenda à Constituição, aprovada no Senado e na Câmara, ainda prevê a utilização de parte dos depósitos judiciais para sanar o montante que resta.

Outra medida nesse conjunto de auxílios foi deliberada pelos senadores, porém, resta ser apreciada pelos deputados federais. A iniciativa permite a transformação do fluxo de créditos tributários que os estados têm a receber em títulos que podem ser vendidos no mercado. O mecanismo é conhecido como securitização das despesas correntes. Estima-se que tal proposta equivalerá a uma ajuda no caixa em torno de R$ 25,7 bilhões, mas ela tem preocupado especialistas em administração pública, porque quando se permite o gasto imediato com receitas que irão ingressar posteriormente, há o temor de isso comprometer demasiadamente gestões futuras.

As outras duas concessões inseridas nesse pacote resultarão em aporte financeiro menos expressivo se comparado com as demais medidas. Uma delas - R$ 1,6 bilhão - autoriza os estados a tomarem empréstimos dando royalties do petróleo como garantia, enquanto a segunda ação autoriza o governo federal a repassar R$ 1,9 bilhão para os estados exportadores para recompor perdas causadas devido à desoneração do ICMS sobre a exportação de produtos.

O socorro aos estados foi motivado principalmente em face da conjuntura caótica que atinge desde o ano passado o Rio de Janeiro, onde a situação de insolvência se mostra mais evidente em relação ao restante do País. O orçamento para 2018 do governo carioca prevê déficit de R$ 10 bilhões. Espera-se que as receitas líquidas ficarão em R$ 62,5 bilhões, mas as despesas devem se encerrar em torno dos R$ 72 bilhões.

A turbulência no Rio ganhou maior gravidade após o preço do barril de petróleo despencar no mercado internacional, o que ocasionou quedas recordes na arrecadação em royalties. O custo com o pagamento de pessoal é o item que mais demanda recursos naquele Estado e que extrapola o limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O longo ciclo de desequilíbrio orçamentário na maioria das unidades da Federação deixa lições importantes para a administração pública em geral. Enfatiza a necessidade de que a elaboração de orçamentos passe a ser precedida de planejamento inteligente capaz de eliminar despesas supérfluas e de diversificar as fontes de receitas.