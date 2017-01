00:00 · 04.01.2017

Um dos principais gargalos no enfrentamento à violência, o sistema penitenciário brasileiro falha na recuperação dos detentos para proporcionar, pelo menos à maioria deles, as condições necessárias para reinserção na sociedade. Unidades prisionais superlotadas e dominadas por facções criminosas dão o tom da precariedade ostensiva na estrutura disponível para abrigar a volumosa e crescente população carcerária. Soma-se ainda a tais distorções a deflagração de rebeliões e fugas, cujas consequências elevam os problemas nos presídios à condição de crise permanente.

A recente rebelião no presídio de Manaus, em pleno Ano-Novo, é um sintoma grave do obsoleto e perigoso sistema penitenciário brasileiro. A luta interna de facções criminosas durou 17 horas e teve um saldo de 56 mortos e fuga de 112 presos, um episódio sangrento de repercussão internacional.

No Ceará, de acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), 452 presos fugiram das prisões estaduais até novembro de 2016. Enquanto conforme relatório do Conselho Nacional do Ministério Público, o total de fugas em 2015 havia chegado apenas a 361.

Ainda segundo o mesmo relatório, após serem vistoriados, ao longo do ano passado, 132 dos 158 estabelecimentos prisionais do Estado, constatou-se a atuação de facções criminosas em 16 dessas unidades. O documento acrescenta também que apenas 19 dessas instalações visitadas são guarnecidas de camas e apenas em 54 são oferecidos materiais para higiene pessoal.

A superlotação é evidenciada por números irrecusáveis. A Secretaria da Justiça aponta que existem 12.043 vagas, todavia, há 20.232 pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais. Embora a legislação determine que os condenados devem ser alojados em celas individuais com área mínima de seis metros quadrados, dotadas de cama, aparelho sanitário e lavatório, o diagnóstico da realidade é outro. Equipamentos básicos à condição humana civilizada são itens raros.

Recentemente, o Governo do Estado ampliou a estrutura com a inauguração do Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne (Cepis), no complexo prisional de Itaitinga II. O novo espaço localizado na Região Metropolitana de Fortaleza tem capacidade para abrigar até 1.016 internos, com o objetivo de zerar o número de detentos nas delegacias.

O governo federal pretende fortalecer as medidas destinadas à população carcerária com a liberação de R$ 1,2 bilhão do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) para investimentos na construção de presídios e modernizações do sistema penal dos estados. Os recursos devem ser utilizados para adquirir novos equipamentos, por exemplo, aparelhos "scanners", de modo a facilitar o processo de revista das visitas e dos detentos.

Com mais de 620 mil internos, o Brasil exibe um dos maiores contingentes prisionais do mundo. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), realizado pelo Ministério da Justiça, calcula que o aumento dessa população é de 7% ao ano.

É extremamente oneroso para a sociedade sustentar a atual estrutura já deficitária. Mas o crescimento avassalador dessa população apenada exige novos e vultosos investimentos. Não pode o poder público ficar refém dessa situação que forma um ciclo vicioso. Paralelamente, será preciso introduzir reformas sociais para prevenir a evolução da marginalidade, bem como a Justiça aplicar mais penas alternativas ao encarceramento.