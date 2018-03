Sino da meia-noite

00:00 · 19.12.2017

Acaraú, 1749. Com paredes de taipa e coberta de palhas de coqueiro, ergueu-se a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Reformas realizadas em 1771, pelo Padre Antônio Xavier de Castro; 1877, pelo Padre José Antônio de Maria Ibiapina, apoiado pela Pia Sociedade Agrícola, antecessora do Dnocs; em 1902, pelo Padre Antônio Tomás; sendo, em 1942, demolida e reconstruída em cinco anos. Assim, em 27/11/1947, deu-se a consagração do novo templo.

Antigos residentes contavam que, em tempos idos, à meia-noite, nas proximidades do santuário ouviam-se o badalar do sino. Toque de chamamento aos devotos para o santo ofício da missa. Desconfianças existiram. Algum desrespeitoso atava cordel no badalo e, à distância, fazia o repique, provocando a matinada.

Desassombrado sacristão assumiu a função de acolitar o pároco e decidiu aclarar o mistério das chamadas. Furtivo, antes do fechamento noturno da casa de Deus, escondeu-se no confessionário, aguardando as inquietantes sonorizações.

No exato momento da divisão do dia, ouviu de bom som o intenso badalejar e pasmou-se com uma aparição. Puxava a corda um padre magro, alto, rosto negro, ar tristonho, de batina e desconhecido. Depois, no altar, pediu a ajuda do auxiliar paroquial e iniciou a liturgia. Findo o ato, agradeceu, disse estar livre do purgatório, pois, dado o favor, celebrou missa encomendada e, por esquecimento, deixada de rezar. Desapareceu e nunca mais visagem existiu.Credite este causo ao acarauense, escritor, amigo e professor-doutor da UFC José Jarbas Studart Gurgel.

Geraldo Duarte

Advogado e administrador