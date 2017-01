Sinais do aquecimento

00:00 · 14.01.2017

O longo período de atividades exploratórias, sem haver o mínimo cuidado com seu efeito sobre o meio ambiente, deixou na Natureza marcas deletérias e ampliou a responsabilidade das autoridades em apresentar medidas que revertam a devastação. Aumento das temperaturas nos continentes e nos oceanos, redução na extensão dos mares congelados, mudanças no ciclo de chuvas, frequência e intensidade de secas e enchentes ampliadas são alguns dos sinais detectados por especialistas em diferentes regiões do Planeta. A população ainda tem dificuldades para compreender esse quadro e estabelecer a relação desses fenômenos climáticos em mutação com o cotidiano.

Sem possuir noção clara acerca de todo esse processo, a maioria das pessoas também não muda os maus hábitos. Mesmo com o Ceará sob o risco de enfrentar o sexto ano de seca em 2017, o consumo de água não consegue atingir a meta de controle estabelecida pelas autoridades competentes. Recentemente, dois homens foram presos por despejar aproximadamente nove mil litros de água potável de um caminhão-pipa em um córrego, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O volume desperdiçado deveria ter sido destinado a comunidades de Canindé. Além desse caso, outras práticas comuns adotadas em muitos domicílios cearenses também agravam a situação.

Enquanto a sociedade tenta corrigir tais práticas, as perspectivas apontadas pela Natureza indicam cenário que impõe cada vez mais preocupação. Estudo divulgado pela agência de monitoramento do clima da União Europeia confirmou 2016 como o ano mais quente já registrado na história e revelou aquecimento do Planeta no nível próximo do limite estipulado pelo Acordo de Paris. Na média, a temperatura da Terra ficou em 14,8 graus Celsius, 1,3 grau acima do período pré-industrial.

Pelo Acordo em vigor, aprovado por 195 países, foi estabelecido que os esforços deveriam se concentrar para manter o aquecimento abaixo de 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais. A região do Ártico registrou a alta mais pujante nas temperaturas. Já no fim do ano passado, a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos divulgou alerta para chamar atenção do impacto sem precedentes na área.

A mudança de postura frente à escalada do aquecimento global ocorreu também pelo ceticismo dominante durante mais de uma década quanto à intensidade do problema. Pesquisadores norte-americanos e do Reino Unido concluíram que a alteração no sistema de medição da temperatura ocultou a realidade da elevação do calor e motivou muitos a enxergarem com descrédito todas as advertências com o objetivo de evidenciarem as transformações.

Faltou também às grandes nações a prudência de colocar a preservação do Planeta acima do desempenho da economia. Demorou muito até que os grandes líderes entendessem que não adianta possuir Produto Interno Bruto (PIB) engrandecido ao mesmo tempo em que as ações desse esforço degradavam o meio ambiente. Há uma gama de alternativas de recursos renováveis disponíveis para assegurar o desejado crescimento sem que ele implique na deterioração avassaladora dos recursos naturais.

O Acordo de Paris representou passo importante para recuperar o tempo desperdiçado com as resistências ao aquecimento. É necessário agir rápido a fim de evitar que as sequelas ao meio ambiente se tornem para as gerações futuras problema sem solução.