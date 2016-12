Sete açudes tiveram aporte nas últimas 24h

00:00 · 21.12.2016

As chuvas que banharam o Ceará nos últimos três dias, por conta da pré-estação chuvosa, resultaram em aporte de 0,2 milhões de metros cúbicos nos reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Após longo período de seca, o retorno da chuva renovou a esperança e foi o assunto mais lido do dia no Jornal.