00:00 · 14.06.2017

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) emitiu um alerta, na 2ª feira,12/6, para orientar profissionais de saúde sobre a notificação imediata de possíveis casos da doença conhecida por peste humana. A doença infecciosa é transmitida por picadas de pulgas infectadas presentes em roedores. Este foi o post mais comentado, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.