00:00 · 14.07.2018

Livro de crônicas. Crônicas espíritas. Leitura de um fôlego. As mais objetivas luzes de uma comunicação elucidativa. Escritos de fácil compreensão. Textos paradoxalmente difíceis pelo conteúdo "envolvendo" temas transcendentais. Os autores Celso Martins e Deolindo Amorim em revezamento de raro equilíbrio para contar histórias que a vida conta. Ambos os autores foram inspirados na regra de caridade trazida pela mediunidade de Chico Xavier ao transcrever expressiva lição do Espírito Emmanuel em favor da Doutrina Espírita. Emmanuel sempre promoveu a ampla difusão do Espiritismo que nos foi "apresentado" pela obra de Allan Kardec.

"Semeando Ideias" elenca suas crônicas dentro do clima do "Ide e Pregai" de Jesus de Nazaré que nos deixou igualmente com a máxima bíblica do "Eis que o semeador saiu a semear..." Jesus (Mateus, cap.13; Marcos cap. 4 e Lucas cap. 8).

Daí porque estamos assentes na responsabilidade de apontar literatura específica capaz de dizer das estruturas entre os dois mundos que nos cercam: o da vida física e o da vida no plano espiritual. Somos da ala dos jornalistas cuja liberdade de expressão nos fascina. Temos a curiosidade natural por assuntos de inteligência totalmente estruturados no primado da lógica e da razão.

É a fé raciocinada de que trata a Doutrina Espírita. "Semeando Ideias" tem a inspiração própria dos cronistas livres para pensar. Um registro das "Crônicas Espíritas" que deu livro dos bons, na certeza de prestar um serviço aos apaixonados pelas leituras sem preconceitos. Encontros desinteressados com as lições da vida.

Paulo Eduardo Mendes

Jornalista