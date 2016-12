Segurança aos jovens

00:00 · 21.12.2016

Uma das faces mais perversas da violência enfrentada no Estado é a vulnerabilidade de adolescentes ao crime, motivada pelo abandono escolar, falta de emprego, conflitos territoriais, entre outros sinais que comprometem a atuação do poder público em relação à parte da população incluída nesta faixa etária. Realizado em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Governo do Estado e Assembleia Legislativa, o Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios da Adolescência finalizou levantamento cujo teor aborda as inúmeras deficiências presentes nos planos governamentais para reverter o quadro.

É a crônica de uma morte anunciada, assim classifica o relatório elaborado no decorrer dos trabalhos pelo Comitê, pois a cada estatística da pesquisa se percebe a relação entre os homicídios e a omissão dos gestores no fortalecimento das ações de prevenção. Para o estudo, foram ouvidas 263 famílias que tiveram filhos de 12 a 18 anos assassinados em Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Horizonte, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral. Apenas em 2015, os sete municípios contemplados no levantamento registraram 418 óbitos nesta faixa de idade. Desse total, 334 mortes foram decorrentes do uso de armas de fogo, o equivalente a cerca de 80% dos dados contabilizados no ano passado.

A conclusão do relatório consiste em doze evidências e recomendações com iniciativas primordiais à prevenção dos assassinatos. Dentre as ações, incluem-se proteção às famílias vítimas da violência, enfrentamento aos altos indicadores de evasão escolar, combate à experimentação precoce de drogas, ampliação de programas e projetos sociais para engajar mais adolescentes, controle das armas de fogo, formação dos policiais no tratamento aos jovens e geração de oportunidades de trabalho com renda.

De acordo com o Comitê, 73% dos adolescentes vítimas de assassinatos em 2015 haviam abandonado a escola pelo menos seis meses antes da morte. O dado ratifica a análise sobre a influência do processo educacional no combate à violência. Verifica-se que o poder público continua a falhar no objetivo de transformar a escola num ambiente mais atrativo e fazer da sala de aula um instrumento de prevenção à criminalidade precoce. Dessa maneira, os demais esforços serão insuficientes para melhorar os indicadores sobre homicídios.

A lentidão no trâmite para a responsabilização do agressor é outro fator que atrapalha a redução do total de assassinatos. Conforme o balanço do Comitê, entre 1.524 processos de homicídios contra adolescentes, protocolados na Justiça entre 2011 e 2015, apenas 42 casos foram concluídos. Ou seja, somente em 2,8% dos processos, abertos em Fortaleza, Horizonte e Caucaia, os culpados foram identificados e condenados. Em Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte e Eusébio, nenhum dos suspeitos com envolvimento na morte de jovens nesse período foi denunciado. Mais de 80% desse total ainda estão em fase de inquérito policial.

O retrato sobre Fortaleza é também alarmante por expor o peso da desigualdade social e do abismo entre as regiões da cidade. Mais de um terço dos assassinatos contra adolescentes ocorreu em apenas 17 bairros da Capital, que estão entre as faixas territoriais do município com os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). Diante dessa evidência, não há como protelar projetos elaborados para amenizar tal desequilíbrio, mas é necessário, para isso, o empenho de todas as instâncias de poder.