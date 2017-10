Saudade mata a gente

00:00 · 14.10.2017

Os colunistas sociais costumam dizer que os jovens que viveram o período de 1950 - 70 tiveram a ventura de gozar as delícias dos "Anos Dourados". Aquele período, pós- 2ª Grande Guerra e que, talvez, por isso tenha sido uma época de imenso desenvolvimento. Foi também uma fase de paz e de felicidade. Um analista perspicaz que viveu àquela época, com excelente humor, assim a descreveu: "Eu pertenço a uma geração que deixou muita saudade. Uma geração que não teve medo nem vergonha de se sentir feliz. Soubemos degustar o suco da vida sem destroçar o fruto. Uma geração que via Copacabana como a "Princesinha do Mar". Hoje, a princesinha casou, teve filhos e mudou sem deixar endereço. Uma geração que conhecia São Paulo como a elegante e charmosa "terra da garoa".

Hoje, São Paulo cresceu, engordou e perdeu o charme. Quem a viu não a reconhece. Eu pertenço a uma geração que viu o biquíni nascer... E, nada mais além. Hoje, a mulher de biquíni é como noiva abandonada. Foi na minha geração que a TV nasceu: primária, incipiente e amadora, querendo vencer sem apelações. Tanto que o primeiro beijo demorou a acontecer. Agora, o beijo é no horário infantil. O sexo fica para a sessão vespertina e o explícito nas novelas da noite. Hoje, se você se descuida, a guerra sai da telinha e cai em cima de você. E pensar que a gente se emocionava muito mais com Chaplin, que sequer falava. Eu pertenço a uma geração que namorava nas matinés de domingo, comendo pipoca e chupando drops. Que esperava o filme começar para buscar a emoção de um beijo roubado. Hoje, o "escracho" dos motéis acabou com o mistério do escurinho do cinema. É, seu moço, eu pertenço a uma geração que encarava a virgindade como virtude, não como vergonha, que estudava para ficar culta e vencer na vida. Não para ficar esperta e corrupta. Uma geração que valorizava a amizade, não o interesse. Que fazia coisas bobas, como abrir a porta para uma mulher e ceder o lugar no ônibus. É, meu amigo, minha geração vai deixar saudades. Ela viveu anos dourados de verdade: com pique, com tesão e com alegria...A gente era feliz e nem sabia!

Rui Pinheiro Silva

Coronel reformado do Exército