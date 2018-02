00:00 · 26.02.2018

A morte de um sargento da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), na noite do último sábado (24), em Caucaia, está sob investigação. O homem, que estava à paisana, teria entrado em confronto com uma equipe do BPRaio, após ser encontrado armado às margens da BR-020. Esta foi a matéria mais lida, neste fim de semana, no portal do Diário do Nordeste.