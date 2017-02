00:00 · 06.02.2017

O primeiro mês do ano de 2017 já terminou e chegou a hora de se concentrar nos estudos para se preparar para um ano de oportunidades. No Ceará, a expectativa é grande para o lançamento de concursos prometidos em anos anteriores. Está na lista o certames para o Detran e Sefaz. Esta matéria, da editoria Empregos, foi a mais lida do fim de semana.