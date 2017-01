00:00 · 23.01.2017 / atualizado às 00:16

Wesley Safadão deu entrevista no programa "De cara", de uma rádio carioca, e contou que vai cortar o cabelo. A mudança de visual, de acordo com ele, acontecerá até abril, antes da gravação de seu DVD em Miami, nos EUA, que acontece no feriadão da Semana Santa. A matéria foi a mais comentada nas redes sociais do Diário do Nordeste.