00:00 · 26.12.2016

O Papai Noel passou pelo bairro Serrinha, em Fortaleza, levando um Mini Cooper para o forrozeiro Wesley Safadão, na noite de sábado (24). Na verdade, o presente foi da esposa Thyane Dantas. Durante a festa natalina na casa do cantor, a esposa fez uma surpresa com a chegada do veículo. Essa matéria, do blog Puxa o Fole, foi a mais comentada das rede sociais.