00:00 · 13.12.2017

Não se deve falar em corda, em casa de enforcado, ensina a sabedoria popular. E mais: só pega na rodilha quem pode com o pote. Ou esse outro - em casa de ferreiro, o espeto é de pau. O próprio Jesus adverte aos fariseus de todos os tempos: tira primeiro a trave do teu olho, para então enxergares o cisco no olho do teu irmão. Nem toda verdade há de ser proclamada, porquanto é preciso dosar as vantagens e as desvantagens da revelação imprudente. O silencio às vezes se impõe à palavra sem freios.

Diante de um mal menor, é prudente saber calar, para evitar um escândalo de proporções inimagináveis, pois muitos têm o rabo preso e usufruem de patrimônio sem lastro no trabalho. Basta olhar o entorno. O toma lá dá cá é a filosofia de vida de não poucos. Por isso é preciso pensar duas vezes, antes de cutucar onça com vara curta - como diz o povo - pois o feitiço costuma virar-se contra o feiticeiro. Olhem o caso da Lava-Jato, antes restrito a um grupo político, e hoje ampliado e atingindo altos escalões da República. Nenhum partido escapa.

Deduz-se, como ensinamento prático o seguinte: sabe-se como começa uma investigação, nunca como ela termina, e quantos serão fisgados na rede entre peixes pequenos, médios e grandes. Só o autoexame de consciência será capaz de evitar os excessos e o ódio dos "palmatórias" do mundo.

Estes costumam apontar o dedo para os erros dos outros, esquecidos de suas próprias ilicitudes. À falta de um grito, perde-se uma boiada, mas também por excesso. Mais cuidado, quando sabidamente os pés do santo são de barro, e o próprio santo é de pau oco.

Eduardo Fontes

Jornalista e administrador