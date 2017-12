00:00 · 13.12.2017

Os números preocupantes sobre a saúde do brasileiro, divulgados pelo governo, indicam o crescimento dos índices de sobrepeso e obesidade e, consequentemente, de doenças como diabetes e hipertensão arterial. Entre as diversas ações em curso, merece destaque a questão da rotulagem dos produtos industrializados, atualmente em debate na Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa). Alguns países da Europa e os Estados Unidos, optaram por um modelo bastante informativo de rotulagem que, aqui no Brasil, é chamado de modelo semafórico nutricional, e indica as quantidades de ingredientes como açúcar, gorduras e sal na parte frontal da embalagem, de acordo com recomendações de consumo diário.

Desta forma, o verde indica que a quantidade ali contida está dentro dos limites recomendados, um pouco acima é destacado em amarelo e muito além em vermelho, o que parece ser um modelo bastante positivo. A Anvisa debate neste momento o modelo a ser adotado e o semáforo nutricional é um deles. O outro modelo em questão é uma adaptação do modelo adotado pelo Chile, que consiste em figuras geométricas na cor preta com inscrições como "alto em açúcar" ou "alto em gordura saturada".

Segundo os que defendem a escolha, este seria um modelo de rotulagem mais eficiente na transmissão da mensagem ao consumidor. Mas cabe a pergunta: mais eficiente em informar ou em aterrorizar?

Investir em mensagens que mais amedrontam do que informam, provavelmente, não trará bons resultados, pois nada que advém do medo pode ser efetivamente eficaz.

Hugo Ribeiro

Pediatra