Rompimento do acordo

00:00 · 26.01.2017

A concretização da saída dos Estados Unidos da Parceria Transpacífico (TPP) levanta uma série de dúvidas quanto ao impacto desse rompimento no cenário internacional e na economia brasileira. Prometida durante a campanha eleitoral, o presidente Donald Trump oficializou a medida logo na primeira semana de mandato. Ao mesmo tempo em que era assinado o decreto foram feitas projeções otimistas para o agronegócio brasileiro, mas também provocou temor pelo risco de as medidas protecionistas se expandirem pelas demais nações que representam as principais forças comerciais.

A Parceria Transpacífico foi assinada em 2015 pelos Estados Unidos e outros 11 países, incluindo nações asiáticas como Japão, Brunei, Malásia, Cingapura e Vietnã. Por abranger 40% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, o acordo comercial foi classificado como o maior da história. A intenção da proposta, negociada pelo ex-presidente Barack Obama durante quase os dois mandatos, era assegurar o aumento, na visão do democrata, da influência dos EUA na Ásia e conter o poderio da China sobre a região. Donald Trump, no entanto, considerou que o tratado embute grave potencial danoso e defendeu a necessidade de negociar acordos bilaterais mais justos.

A curto prazo, a consequência da retirada dos Estados Unidos é vista, por parte dos economistas, sob ótica favorável ao Brasil por abrir nova oportunidade de negociações no âmbito do agronegócio. A expectativa é que os demais países que integram o TPP abram espaço para exportações de produtos brasileiros, pois os norte-americanos, mesmo antes de o acordo ser ratificado, já eram responsáveis por arrecadar aproximadamente 60 bilhões de dólares em vendas nos segmentos do agronegócio para os 11 países que formam o bloco.

O vazio deixado por EUA é avaliado também pelos chineses, que podem ser os maiores beneficiados com a decisão do presidente norte-americano. A perspectiva é que Pequim aumente a influência sobre a região asiática com outras iniciativas comerciais, como a Parceria Regional Econômica Ampla, negociada com outras 15 nações. Quanto ao futuro da Parceria Transpacífico, autoridades da Austrália e Nova Zelândia já afirmam que têm incentivado os chineses e outras forças da Ásia a se unirem ao bloco.

Em contrapartida, a longo prazo, especula-se o risco das decisões do novo comando da Casa Branca travarem o comércio mundial e frearem os resultados positivos recentes na balança comercial brasileira. Em 2016, conforme o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o superávit alcançado foi de 47,6 bilhões de dólares, o maior valor da série iniciada em 1980. O desempenho satisfatório ocorreu devido ao recuo nas importações (20,5%) ter sido superior à queda nas exportações (3,5%).

O Ceará, de acordo com estudo elaborado pela Agência do Desenvolvimento do Estado (Adece), também fechou o ano com balanço positivo nas exportações, que avançaram 23,7% ante o resultado de 2015. Em 2016, segundo o levantamento, a economia cearense comercializou 1,29 bilhão de dólares com outros países frente ao US$ 1,04 bilhão contabilizado no ano anterior.

Independentemente dos EUA e do comportamento de outras potências globais, as autoridades brasileiras devem buscar o fortalecimento de ações que ampliem a competitividade dos produtos nacionais no mercado exterior e amenizem os efeitos deletérios provocados por períodos de instabilidade internacional a setores produtivos do País.