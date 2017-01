00:00 · 10.01.2017

É isso mesmo! O "batera" do Aviões do Forró, famoso Riquelme, vai deixar o público 'aviãozeiro' órfão. Ele sairá da banda para acompanhar a vocalista Solange Almeida em sua carreira solo. A afirmação foi dada pela cantora em um programa da Rádio Sociedade da Bahia, nessa segunda (9). Esta foi a notícia mais comentada de ontem no Jornal.